I rigori concessi alla Lazio? Ecco quando sono stati decisivi per il risultato finale

C’è un “movimento di protesta” tra le tifoserie delle altre squadre per i tanti rigori concessi alla Lazio in questa stagione. Considerando che la VAR è stata introdotta proprio per consentire agli arbitri di vedere potenziali infrazioni dentro l’area di rigore che gli sono sfuggite durante un’azione, senza dover citare l’ulteriore fatto che tutti quelli fischiati ai biancocelesti sono stati leciti, c’è un dato interessante da considerare: dei 13 rigori concessi alla Lazio finora – come riportato da LazioPage – sono risultati decisivi per il risultato finale solo in due partite, per un totale di 3 punti “guadagnati” con l’ausilio delle marcature dagli undici metri. Si tratta di 1 punto contro l’Atalanta (rigore calciato nei minuti finali da Ciro Immobile, per il risultato finale di 3-3) e 2 punti con il Brescia, sempre grazie alla segnatura del capocannoniere del campionato.

