ROMA Tutti a cena offre Lulic. C’erano tutti o quasi nel solito ristorante vicino Formello per festeggiare il compleanno di Senad. «Auguri capitano», la scritta sopra la torta biancoceleste con la foto del trionfo in Supercoppa Italiana. Il regalo i suoi compagni glielo avevano già fatto nel pomeriggio, battendo per 5-1 la Sampdoria all’Olimpico. Promessa mantenuta. Dal capitano al “Comandante” che con la Lazio non ha mai perso una finale e allo scudetto, per adesso, non ci vuole pensare. Lucas Leiva tiene i piedi piantati per terra: «Pensiamo alla Champions. Nel calcio tutto può succedere». Il riferimento del brasiliano è al Leicester di Claudio Ranieri campione a sorpresa in Premier League nel 2016. La Lazio di Simone Inzaghi però ora non può più nascondersi e «può migliorare ancora». Un concetto valido anche per la Coppa Italia. Martedì sera nei quarti al San Paolo contro il Napoli verrà dato spazio a chi finora ha giocato meno. Proto, Patric, Berisha, Jony e Parolo potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Correa non verrà rischiato. Domenica prossima ci sarà il derby con la Roma. Un appuntamento da non mancare per i biancocelesti per continuare il sogno. Valerio CASSETTA / Il Messaggero

