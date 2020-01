Lazio-Sampdoria, il migliore secondo i lettori di LazioPress.it

Lazio-Sampdoria, un altro match senza storia che ha consegnato alla Lazio l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. In campo con la maggior parte dei titolari, ha visto effettuare una buona prova anche da chi si è ritrovato a sostituire squalificati o infortunati. Patric (media voto di 6.2) come centrale di destra, Jony (6.8) come quinto di sinistra a centrocampo e Caicedo (6.5) ancora una volta in coppia con Immobile in attacco. Proprio il centravanti di Torre Annunziata, autore di una tripletta, è stato il più votato dai lettori di Laziopress.it, con una media complessiva di 9.0!

