PAIDEIA | Strakosha arrivato in clinica per dei controlli | FOTO

Dopo la bella vittoria di ieri contro la Sampdoria, la testa dei biancocelesti è tutta sul quarto di finale di Coppa Italia in programma martedì 21 gennaio, allo stadio San Paolo di Napoli, contro la squadra di Gennaro Gattuso. Dopo l’allenamento di questa mattina a Formello della squadra, il numero 1 biancoceleste, Thomas Strakosha, si è presentato in clinica Paideia: per il portiere albanese nulla di grave, effettuerà dei controlli al gomito, dopo aver accusato un fastidio al termine della sfida contro i blucerchiati.

