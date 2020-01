PRIMAVERA1 | La Lazio chiamata all’esame Genoa tra partenze e arrivi

Una chiusura di 2019 importante ed un principio di anno nuovo che lascia buone sensazioni. La Lazio Primavera, reduce da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio), domani pomeriggio al Mirko Fersini dovrà dimostrare di essere cresciuta definitivamente contro un Genoa molto temibile, seppur in un momento di difficoltà. Il mercato di riparazione, oltre alla partenza di De Angelis, ha portato nuovi innesti in un organico bisognoso di estro offensivo per superare le difficoltà in zona gol: dal Catania ecco Distefano, mentre in mezzo al campo dalla Salernitana arriva Marini. Movimenti interessanti che consegnano a Menichini due nuove frecce da schierare nel suo collaudato 4-3-3 che, almeno contro i liguri, non dovrebbe vedere grandi stravolgimenti.

L’avversario

Vinti i duelli in zona salvezza e trovato un pari pesanti con il Bologna, le giovani aquile sono ora chiamate all’esame di maturità contro il Genoa, formazione che, dopo una partenza lanciata, vive un periodo complicato. Il Grifone, pur navigando in zone tranquille di classifica, nelle ultime quattro trasferte ha raccolto solamente una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Un deficit di continuità certificato ulteriormente dall’ ultimo k.o. interno per tre a zero contro l’Atalanta. Per uscire dalla crisi Chiappino proverà ancora ad affidarsi alla difesa quattro con il centrocampo ed il reparto offensivo mutevoli tra un 4-2-3-1, un 4-3-2-1 o un 4-3-3. In avanti occhio a Bianchi autore di 6 reti ed a Klimavicius e Luca Moro con 4 marcature all’attivo. Armini e compagno non potranno abbassare la guardia: il Grifone vuole tornare a volare.

La classifica

Una sfida da vivere a pieno dove il bisogno di punti decisivi in ottica salvezza obbliga a non accontentarsi. La Lazio, a quota 17, non può dormire sonno tranquilli con il Sassuolo, al momento tredicesimo, distante solo tre lunghezze. Fare bottino pieno avrebbe un peso specifico enorme anche considerando la possibilità di guadagnare punti sulla Fiorentina uscita battuta con la Juventus e su Napoli e Pescara, impegnate in uno scontro diretto senza esclusione di colpi. Il Genoa, dal canto suo, con 21 punti in cascina non vuole perdere l’occasione di accorciare sulla Roma quinta caduta in casa della Sampdoria al termine di un rocambolesco 5-4. La stagione entra nel vivo, ogni errore può costare molto caro.

