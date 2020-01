Serie A, la doppietta di Cristiano porta i bianconeri a +4

Continua il cammino della Juventus verso lo scudetto. In attesa che la Lazio recuperi la gara con l’Hellas Verona, le distanze al vertice aumentano. Dopo la vittoria per 2-1 sul Parma allo Stadium, la classifica recita Juventus 51, Inter 47, Lazio 45. Ma se la Juve allunga sulla Lazio, nella classifica cannonieri Immobile firma una tripletta allunga su Cristiano Ronaldo, in gol anche oggi con una doppietta e Romelu Lukaku. Immobile 23, Cristiano 16, Lukaku 14. La lotta a tre si fa sempre più avvincente.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: