SERIE A | L’Inter frena a Lecce, Lazio virtualmente seconda. Vince il Milan, pareggio esterno per il Cagliari.

L’Inter frena a Lecce. La squadra di Conte non va oltre l’1-1 contro i pugliesi, facendo sorridere così la Lazio. In caso di vittoria contro il Verona, Inzaghi volerebbe al secondo posto. Nelle altre gare delle 15:00 doppio pareggio tra Bologna-Verona e Brescia-Cagliari.

Lecce-Inter 1-1

Brescia-Cagliari 2-2

Bologna-Verona 1-1

Anticipo della domenica pieno di gol ed emozioni: il Milan vince per 3-2 contro l’Udinese e si riporta vicino alla zona Europa. Il match, iniziato alle 12:30, è partito in salita per i rossoneri, con il vantaggio degli ospiti con Stryger Larsen dopo appena 6 minuti. La squadra di Pioli è un’altra nella ripresa e, dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo, trova il gol del pareggio con Ante Rebić. I padroni di casa giocano meglio dell’Udinese e, al 71′, dopo una respinta di testa da un calcio d’angolo, Theo Hernández sigla il gol del sorpasso con una rasoiata potente. Quando tutto sembrava finire per il meglio in casa rossonera, all’85’ Kevin Lasagna, di testa, riporta il risultato in parità, 2-2. Ma nei tre minuti di recupero, più precisamente a 30 secondi dalla fine, arriva la doppietta di Ante Rebić che fa esplodere San Siro, portando altri tre punti alla squadra di Stefano Pioli. Ora il Milan si trova a quota 28 punti, settimo posto, a -1 dal Cagliari che scenderà in campo tra poco contro il Brescia. L’Udinese di Luca Gotti resta a quota 24, con un buon margine di vantaggio sulla terz’ultima in classifica.

