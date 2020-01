Spinazzola: “Rimarrò alla Roma, sarà una settimana fondamentale per noi”

La Roma sbanca Marassi e riporta a 7 i punti di distanza dalla Lazio che la precede. La prossima però, vedrà lo scontro diretto tra le due capitoline nel derby. A tal proposito e non solo si è espresso Leonardo Spinazzola al termine della gara intervistato da Sky: “Ogni giocatore vuole il meglio per sé, tutti vogliamo essere al 100% per aiutare la squadra. Ormai sono alla Roma e rimarrò qui, pensiamo a questa settimana fondamentale perché affronteremo due squadre in forma e con giocatori fortissimi.”

