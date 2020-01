UP & DOWN | I migliori e peggiori di Lazio-Sampdoria

Una Lazio inarrestabile infila l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. La partita contro la Sampdoria, vinta per 5-1, è stata messa al sicuro già dopo 20 minuti, con la doppietta di Ciro Immobile ed il gol che ha aperto le danze di Felipe Caicedo. Poi nella ripresa Bastos, dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo, e la tripletta del bomber di Torre Annunziata, hanno chiuso il match. Ora la testa del gruppo di Simone Inzaghi è tutta sulla sfida contro il Napoli di martedì, quando al San Paolo si giocherà per un posto in semifinale di Coppa Italia. Intanto la Lazio si porta a quota 45 punti in campionato, consolidando il terzo posto, a -3 dalla Juventus in testa, con la partita contro l’Hellas Verona sempre da recuperare. Dopo i quarti di Coppa Italia torna il campionato, ed i biancocelesti dovranno affrontare il derby contro la Roma. Una settimana impegnativa per i biancocelesti, pronti a sorprendere ancora una volta. Il giorno dopo ogni partita della Lazio, la redazione di LazioPress.it, indicherà i migliori ed i peggiori in campo.

I MIGLIORI

Immobile 9

Numeri mostruosi per Ciro che firma una tripletta portandosi a casa il pallone e sfiora anche il quarto nel finale. Sono ventitre in campionato in venti gare, è un extraterrestre.

Caicedo 7

Primo pallone e subito vantaggio con un tap in da due passi confermandosi mattatore quando vede blucerchiato. Poi risparmia le energie per i prossimi impegni.

Lazzari 7

Ha macinato talmente tanti chilometri che la Raggi gli ha imposto il blocco nella ripresa. Finchè ha potuto correre liberamente senza ordinanze comunali, ha messo in crisi il povero Murru che stufo ha usato le mani per fermare un suo cross.

I PEGGIORI

Nessuno

