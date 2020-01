CdS | Immobile a caccia di nuovi record: obiettivo Higuain

Ciro Immobile non fa altro che registrare record su record, personali e nell’ambito della storia laziale. Ma c’è di più, perché la media gol pazzesca del numero 17 potrebbe portarlo ad entrare anche nella all of hame della Serie A: il record di gol non è così lontano. Ciro ha messo nel mirino il record siglato dal Pipita Higuain. L’attuale attaccante della Juventus è, infatti, il detentore del record di maggior numero di gol in Serie A: 36 centri in 38 partite nella stagione 2015-2016. Immobile si trova al momento a quota 23 dopo 20 giornate, perfettamente in linea con l’obiettivo. Anzi, guardando l’andamento si può vedere che Ciro è perfettamente in corsa per poter superare Higuian: il Pipita, dopo 20 giornate, aveva segnato 20 gol, 3 in meno di Immobile.

