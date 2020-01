CdS | Inzaghi tra sogni e realtà vuole il doppio sorpasso

La Lazio ha il vento in poppa, le vele sono spiegate verso successi mai visti prima e non ci si può più nascondere. Va bene essere scaramantici, ma per quanto tempo si può fare finta di nulla? Simone Inzaghi lavora, tiene profilo basso, ma sa benissimo che quanto sta accadendo ha dell’incredibile: “Dobbiamo continuare così, ma da adesso sarà sempre più difficile” ha dichiarato dopo Lazio-Sampdoria in modo da tenere a bada un ambiente sulla cresta dell’entusiasmo.

DOPPIO SOGNO

Inzaghi sogna il doppio sorpasso: la dodicesima vittoria di fila ed il secondo posto. Domenica infatti c’è il derby ed un’altra vittoria porterebbe i biancocelesti al secondo posto (l’Inter è a -2 ma la Lazio ha una gara in meno). Inoltre, il successo numero 12, farebbe superare il record di 11 vittorie consecutive proprio della prima Roma di Rudi Garcia; farebbe agguantare il record della Juventus di Conte stagione 2013-2014; metterebbe la squadra sulla scia del record dei record di Roberto Mancini all’Inter, 17 vittorie consecutive nella stagione 2006-2007. I sogni son desideri. Ma con questa Lazio, la linea tra fantasia e realtà, diventa sempre più sottile giorno dopo giorno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: