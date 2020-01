Coppa Italia, Napoli-Lazio: i convocati di Gattuso, out anche Allan

Domani alle 20.45 al San Paolo andrà in scena Napoli-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla vigilia del match, il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro di Tim Cup:

Meret, Ospina, Karnezis;

Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli;

Demme, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka;

Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Leandrinho, Milik.

