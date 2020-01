Eriksson: “Se Inzaghi mi batte per numero di vittorie mi fa piacere. Scudetto? Mi auguro la Lazio possa lottare fino all’ultimo”

La Lazio di Simone Inzaghi viaggia ad alta velocità, sfatando tabù e battendo record. Sven-Göran Eriksson ha allenato Simone proprio alla Lazio ed ora l’allievo sta superando il maestro. L’ex allenatore biancoceleste ha parlato proprio di Lazio e del suo momento ai microfoni di Radio Rai, durante la trasmissione Radio Anch’io lo Sport. Queste le sue parole sul momento e sul tecnico biancoceleste: “La Lazio sta andando fortissimo e gioca anche un bel calcio. Se Inzaghi mi batte per numero di vittorie? Mi fa piacere, i record esistono per essere battuti. E’ una piacevole sorpresa, non mi aspettavo diventasse un grande allenatore quando giocavo. Ho allenato tanti giocatori che pensavo potessero essere grandi allenatori, come Simeone e Mancini, ma di Inzaghi non me l’aspettavo proprio. Guida alla grande la squadra”.

Con una gara da recuperare, i biancocelesti si trovano a -2 dalla seconda, l’Inter, e a -6 dalla Juventus capolista. Prima del recupero contro il Verona, ci sarà il derby contro la Roma e la partita casalinga contro la Spal. Per la lotta allo scudetto va considerata anche la squadra di Inzaghi e, proprio Eriksson, che ha vinto l’ultimo scudetto della storia della Lazio, parla così sulla corsa al tricolore: “La Juve è abituata a vincere, è un vantaggio, ma in questo campionato è più difficile. Mi auguro la Lazio possa lottare fino all’ultimo, da fuori si percepisce tranquillità. La stabilità è importante, Inzaghi sta gestendo bene”.​

