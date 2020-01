FORMELLO – Inzaghi ne cambia quattro fra difesa e centrocampo, niente prove per Luis Alberto

Novanta minuti da dentro o fuori al San Paolo con in palio la semifinale di Coppa Italia. Inzaghi non fa sconti ai big vista l’importanza della partita con quattro cambi, due per reparto, rispetto alla gara di campionato. In difesa il solito insostituibile Acerbi si sposta sul centro sinistra lasciando le redini della retroguardia a Luiz Felipe con Bastos sul centro destra davanti Thomas Strakosha. Sulla fascia destra è intoccabile Lazzari mentre a sinistra dovrebbe tornare Lulic dal primo minuto anche se Jony mantiene una minima di speranza di conferma. In mezzo al campo torna Parolo che insieme a Milinkovic si muoveranno ai lati di Lucas Leiva. Straordinari per il brasiliano a cui il tecnico non può rinunciare visto l’infortunio di Cataldi e l’assenza durante le prove tattiche di Luis Alberto. Lo spagnolo ha svolto il riscaldamento con i compagni per poi defilarsi non prendendo parte alla fase in campo. Davanti Correa non è ancora pronto per scendere in campo dall’inizio e partirà dalla panchina con l’attacco formato ancora dal tandem Immobile-Caicedo. Oltre Cataldi, rimangono ai box Marusic e Lukaku rispettivamente per un fastidio muscolare e il belga essendo appena tornato ad allenarsi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: