Lazio, Inzaghi: “La partita di domani contro il Napoli vuol dire semifinale ed è il nostro obiettivo”

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dell’impegno di domani in Coppa Italia contro il Napoli: “Sappiamo che tipo di avversario affronteremo domani. Il Napoli ha qualche problema in campionato ma è una grandissima squadra che viene da due anni straordinari e farà di tutto nei quarti di finale. Andremo a Napoli per fare una grande partita e passare il turno. Mi aspetto una partita molto intensa che sarà decisa da episodi e dovremmo essere bravi a farli girare dalla nostra parte. Dovrò valutare i giocatori che hanno recuperato meglio, da domenica sono passati solo due giorni e mezzo. Porterò l’intera rosa ad eccezione di Lukaku, Marusic e Luis Alberto. Sappiamo cosa ci aspetta questa settimana, Napoli e Roma. Dobbiamo essere bravi a preparare al meglio la partita di domani sapendo che c’è una grossa posta in palio, la vittoria di domani vuol dire semifinale e questo è l’obiettivo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: