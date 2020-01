Lazio-Samp, per i tifosi è Ciro Immobile l’MVP del match – VIDEO

Terza tripletta in maglia biancoceleste. Ciro Immobile, nella gara contro la Sampdoria, è salito a quota 112 reti con l’Aquila sul petto: due reti su calcio di rigore e una in slalom dopo aver superato il portiere avversario. Al termine della sfida, i tifosi della Lazio hanno incoronato proprio Ciro Immobile come Most Valuable Player di Lazio-Sampdoria. Sul sondaggio lanciato sul profilo Twitter ufficiale del Club, il centravanti biancoceleste ha raccolto il 76% delle preferenze.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1219264777773555712

