Lega Serie A, al via l’era di Dal Pino: oggi la prima assemblea

L’assemblea di questa mattina e quella iniziata da poco di questo pomeriggio apre ufficialmente l’era Dal Pino alla presidenza di Lega. Il nuovo presidente, eletto lo scorso 8 gennaio, illustrerà ai dirigenti i programmi e le idee per lo sviluppo della Lega, poi verranno poi discussi i punti all’ordine del giorno, tra cui un aggiornamento sull’evoluzione dei diritti tv per il triennio 2021-’24. Seguirà la discussione relativa all’azione risarcitoria per il danno derivante dal cartello contro la Lega operato da Img, Mp&Silva e B4. Infine è prevista la nomina di un rappresentante al tavolo tecnico istituito dalla FIGC.

