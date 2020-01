Napoli-Lazio, fastidio al flessore per Luis Alberto che non partirà per la trasferta partenopea

Luis Alberto ha avvertito un fastidio nel riscaldamento iniziale oggi a Formello. La Lazio a scopo precauzionale ha deciso di fargli interrompere l’allenamento e di tenerlo a riposo nella gara di domani, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, contro il Napoli in vista del derby di domenica 26 gennaio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: