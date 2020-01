Primavera1 | Lazio-Genoa 1-4 (32′ Franco, 65′ Moro, 66′ Moro, 75′ Moro, 90+2′ Bianchi)

90+5′- Termina qui. La Lazio cade male con il Genoa dopo tre risultati utili consecutivi e rimane ancorata a quota 17 punti.

90+2′- Quarto gol del Genoa: a segno il numero 18 Bianchi liberato davanti ad Alia

90′- Cinque minuti di recupero

86′- Si fa vedere la Lazio con Nimmermeer che calcia debolmente tra le braccia di Drago

84′- Altro cambio per il Genoa: Ruggeri prende il posto di Lisboa

83′- Ancora Lazio in avanti con Armini che coglie la traversa con un cross insidioso

79′- Esce Bertini, entra Russo per la Lazio

79′- Ammonito il numero 11 del Genoa Cleonise. Cambio in casa Genoa: fuori Zennaro, dentro Cenci

78′- Ci prova la Lazio con Shehu che calcia dal limite di poco a lato

75′- Terzo gol del Genoa, ancora Moro che ribadisce in rete dopo una doppia respinta di Alia, incolpevole nell’occasione

74′- Primo giallo per il Genoa, lo rimedia Rizzo

71′- Lazio vicino al pari con Nimmermeer che però si fa murare la conclusione

69′- Doppio cambio per la Lazio: escono Shoti e Cerbara, entrano Czyz e Shehu

66′- Genoa in vantaggio: un minuto dopo il pareggio Alia respinge male in uscita consegnando il pallone del sorpasso sui piedi del solito Moro che non sbaglia

65′- Pareggio del Genoa: Luca Moro insacca di testa un cross proveniente dalla destra

57′- Giallo per Bertini, reo di un’entrata in ritardo

52′- Punizione centrale dai trenta metri per la Lazio: Bianchi tocca per Falbo che calcia alto

48′- Punizione dalla trequarti sinistra per la Lazio: Bianchi calcia sulla barriera

46′- Inizia la ripresa, nessun cambio

45′- Finisce qui il primo tempo. Lazio in vantaggio al riposo

45′- Lazio vicina al raddoppio! Cerbara vola sula fascia e mette dentro, arriva Shoti che calcia, ma un difensore ospite salva a Drago battuto.

42′- Genoa vicino al pari: Cleonise salta tutti sulla destra e mette dentro per un compagno che calcia. Bravo Alia a respingere

40′- Salvataggio provvidenziale di Berini che impedisce a Besaggio di presentarsi solo davanti ad Alia

38′- Salva Alia su un cross molto insidioso dalla sinistra calciato da Piccardo

36′- Insiste la Lazio: ancora Franco in proiezione offensiva calcia e guadagna un angolo

34′- Ancora Lazio! Cerbara si invola e calcia, un difensore devia in angolo

33′- Ancora un giallo in casa capitolina: sul taccuino finisce anche Nimmermeer

32′- Vantaggio Lazio!!!!!!!!!!!! Sull’angolo successivo Moro calcia a botta sicura, Drago salva ma Franco riesce a ribadire in rete

31′- Che occasione èper la Lazio: Moro si invola e spacca in due la difesa, serve Armini che calcia con Drago che manda in angolo

25′- Occasione Lazio: Moro mette dentro dalla sinistra, un difensore ospite respinge lasciando in area la sfera non raccolta da nessuno. Sul proseguo dell’azione Kalaj commette fallo e viene ammonito

23′- Punizione dalla destra per la Lazio: Bianchi mette dentro, Franco prova ad impattare ma spedisce alto

20′- Che miracolo di Alia!!!!! il portiere laziale si supera su una conclusione a botta sicura dal limite dell’area piccola. Sull’angolo successivo Moro calcia alto

19′- Primo giallo della gara: è per il laziale Shoti autore di una scivolata in ritardo

17′- Genoa vicino al gol con Besaggio che calcia a giro da fuori: conclusione che sibila vicino all’incrocio dei pali

16′- Fatica la Lazio che non riesce per il momento a rendersi pericolosa

12′- Spingono gli ospiti che guadagnano il primo angolo della gara. Dagli sviluppi la Lazio libera con Alia che esce di pugno

10′- Ancora Genoa che fraseggia bene, ma viene con Zennaro murato però dalla difesa laziale

7′- Genoa vicino al gol: Cleonisi sfrutta una disattenzione della Lazio, ma viene bloccato da un Alia prodigioso

5′- Ci prova il Genoa con Rovella che spedisce di poco alto

3′- Occasione sciupata dalla Lazio con Shoti che lancia male Nimmermeer

1′- Partiti! Lazio in tenuta celeste, risponde il Genoa in maglia rossoblu

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Cerbara, Nimmermeer, Moro.

A disp.: Furlanetto, Marocco, Petricca, Cipriano, Francucci, Ndrecka, Czyz, Kaziewicz, Shehu, Tare, Russo, Moschini.

All.: Leonardo Menichini.

GENOA (4-3-3): Drago; Piccardo, Rizzo, Serpe, Da Silva; Zennaro, Rovella, Ebongue; Besaggio, Moro, Cleonise.

A disp.: Agostino, Gasco, Raggio, Ruggeri, Turchet, Cenci, Bianchi, Klimavicius, Buonavoglia.

All.: Chiappino Luca.

Arbitro: Andrea Bordin (sez. Bassano del Grappa) Assistenti: Melchiorre–D’Angelo

Primavera 1 TIM 2019-2020, 15ª giornata

Lunedì 20 gennaio 2020, ore 14:30

Stadio ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

