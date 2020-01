Primavera, il Napoli esonera anche Baronio: il comunicato del club partenopeo

Dopo il cambio sulla panchina della prima squadra, a Napoli arriva anche l’esonero di Roberto Baronio. L’ex biancoceleste, che era alla guida della squadra Primavera dei partenopei, dopo la sconfitta contro il Pescara è stato sollevato dal suo incarico. A renderlo noto è stata la società napoletana, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della club: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale“.

