PRIMAVERA | Menichini: “Risultato eccessivo, è stata una buona Lazio per oltre un’ora”

Dopo l’iniziale vantaggio, la Lazio Primavera cade in casa contro il Genoa per 4-1. Il mister delle giovani aquile, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha commentato la gara. Queste le dichiarazioni di Menichini: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi c’è stato un calo. Il gol del pareggio ci ha destabilizzati, non siamo riusciti a riorganizzarci che hanno trovato subito il raddoppio. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto buone cose per il primo tempo ed anche all’inizio della ripresa. Abbiamo tenuto un bel ritmo nei primi 45′. Il Genoa in questo momento fisicamente sta meglio di noi, ma per oltre un’ora è stata una buona Lazio. Mercato? Marino è stato preso, Di Stefano ancora no, ad ogni modo io sono abituato a concentrarmi sui giocatori che ho. Bilancio del girone? la classifica rispecchia spesso quello che si mostra in campo: a volte avremmo meritato qualcosa in più, altre abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Oggi gli episodi sono stati pesanti ed il risultato quindi eccessivo“.

Il tecnico interviene poi ai microfoni dei cronisti presenti: “Per 60′ c’è stata una buona Lazio, abbiamo creato diverse opportunità per raddoppiare ma non ci siamo riusciti. Anche loro nel primo tempo potevano andare in vantaggio, la gara era molto aperta. Avevamo di fronte un bel Genoa. Una volta preso il pareggio, non siamo riusciti ad organizzarci prima del loro raddoppio e da quel momento è stato tutto tremendamente difficili. Rimane una buona prestazione, anche se siamo dispiaciuti per il risultato ovviamente. Sia in casa che in fuori, ci aspettano sfide equilibrate, dove può succedere di tutto: abbiamo perso qualche gara di troppo, oggi almeno un pareggio speravo di portarlo a casa, prendiamo atto della situazione e vogliamo migliorarci ancora. Oggi il Genoa sugli spazi ci ha fatto male, serve lavorare con entusiasmo e ricominciare dalla prossima a fare punti. Nel girone di andata sono diverse le partite in cui abbiamo raccolto meno di ciò che meritavamo, però altre abbiamo meritato meno ed abbiamo preso i tre punti. Magari a Torino con la Juve potevamo ottenere di più. Abbiamo 17 punti, cerchiamo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Rinforzi? Se c’è possibilità di migliorare la squadra lo faremo, ma io devo lavorare su chi ho, migliorando tutti. Alia? E’ un grande portiere, ottimo; ci sta a volte commettere qualche errore, ma anche oggi nel primo tempo ha fatto parate important. Sono contento di lui, quando è chiamato in causa fa sempre bene, poi qualche errore capita a tutti. Dalle sconfitte serve trarre del positivo, ma la squadra oggi non ha sbagliato l’approccio“.

