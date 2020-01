Buon compleanno all’indimenticato bomber Fiorini

Quella corsa verso i tifosi laziali dopo il gol segnato al Vicenza, il dramma scampato della C, l’emozione, l’amore e le lacrime di quella giornata: tutto questo rendono bomber Fiorini un eroe. Nato a Modena il 21 gennaio del 1958, in sole due stagioni nella capitale, segnò per sempre la storia della Lazio. E’ senza dubbio il simbolo di una squadra che da sempre “non molla mai” e che nelle cadute alza la testa e torna più forte che mai: l’obiettivo era quello di salvare la squadra nonostante i 9 punti di penalizzazione inflitti ai biancocelesti da una discussa decisione della giustizia sportiva e quel gruppo lì non mancò all’appuntamento il 21 giugno del 1987. La rosa di mister Fascetti riuscì nell’impresa, spinta da un Olimpico gremito.

Buon compleanno bomber Fiorini ed eternamente grazie, per la romantica e sofferta pagina scritta della storia della Lazio.

