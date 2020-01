COPPA ITALIA | Espulsione Leiva, Luis Alberto non ci sta: “Doveva compensare” | FOTO

Durante il minuto 25 del primo tempo tra Napoli e Lazio, l’arbitro Massa mostra il cartellino rosso a Lucas Leiva dopo aver protestato per un fallo dubbio a centrocampo su Zielinski. Ecco la reazione di Luis Alberto, rimasto a Roma per un fastidio al flessore, sul proprio profilo ufficiale Instagram, mentre segue la partita dei suoi compagni di squadra: “Doveva compensare”, la frase in spagnolo che accompagna la sua Stories.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: