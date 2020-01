Delio Rossi: “La Lazio con la testa al derby? Dipende dai giocatori”

Il quarto di finale di Coppa Italia ed il derby in arrivo. Settimana infuocata per la Lazio che in sette giorni è attesa da due sfide molto delicate. Della possibilità che la Lazio viva il match con il Napoli con la testa già al derby ha parlato l’ex tecnico biancoceleste Delio Rossi che, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “ La circostanza che la Lazio pensi già al derby è legata ai calciatori. Mi riferisco a delle persone che secondo me hanno quelle caratteristiche necessarie, per i calciatori di medio-alto livello anche la partitella durante la settimana diventa fondamentale”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: