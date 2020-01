Fonseca e i problemi di condizione della Roma: “Spero di riavere Perotti per il derby”

Entra nel vivo la settimana pre derby con Lazio e Roma impegnate prima della stracittadine in due sfide impegnative di Coppa italia. I giallorossi vivono un periodo molto complicato sotto il profilo della condizione fisica con Fonseca costretto a fare i conti con le varie defezioni per infortunio, ultima delle quali quella di Zaniolo che ha chiuso in anticipo la stagione. Una situazione delicata da gestire con la massima cura da parte del tecnico portoghese il quale, nella conferenza stampa prima di Juventus-Roma di domani sera, ha rivelato come speri di recuperare Perotti in vista del match di domenica con i biancocelesti.

