GdS | Lazio, vietato fermarsi: Inzaghi e il tabù San Paolo

Questa sera la Lazio affronterà il Napoli al San Paolo, nei quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti non vogliono fermarsi: macinano punti, superano record e si fanno sempre più spazio ai piani alti della classifica. La gara è senza dubbio ricca di insidie, visto il momento no dei partenopei, chiamati a rialzare la testa nella gara casalinga. Dopo una serie di prove superate egregiamente da Inzaghi ed i suoi, come riporta la Gazzetta dello Sport, questa sera ci sarà un altro tabù da sfatare: il tecnico laziale non ha mai vinto a Napoli, così come Immobile. Per il capocannoniere della Serie A, proveniente da Torre Annunziata, sarà sicuramente un “derby personale”. Avanti quindi verso l’ennesimo traguardo da raggiungere, in vista poi dell’impegno di campionato di domenica: il derby della Capitale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: