GIUDICE SPORTIVO | Scampato il rischio diffidati per il derby. Prima sanzione per Adekanye

Pericolo diffidati scampato per la Lazio che contro la Roma potrà contare su tutti i titolarissimi. Nel match interno contro la Sampdoria i ragazzi di Inzaghi sono stati bravi ad evitare gialli pesanti rimediando una sola ammonizione, la prima stagionale, per il giovane Bobby Adekanye. Questo il verdetto del Giudice Sportivo per la prima giornata di ritorno

