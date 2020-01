Lazio, Inzaghi: “Avremmo meritato un altro risultato, niente da rimproverare ai ragazzi”

Al termine della gara persa 1-0 contro il Napoli, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni Rai per commentare il match: “Abbiamo fatto una grande partita, può capitare una volta ogni 15 di perdere. Sicuramente c’e rammarico per essere usciti dalla Coppa Italia ma ai ragazzi posso dire poco, se non sul primo gol arrivato dopo due minuti. La Lazio ha fatto la partita che doveva fare, il calcio è questo. In ogni caso sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Siamo riusciti a rimettere in campo Correa dopo 15 giorni, anche Lulic aveva avuto qualche problema ed ha giocato 70 minuti. Abbiamo fatto una partita in dieci, sicuramente il dispendio di energie c’è stato ma avremo cinque giorni per recuperare le forze al meglio. Abbiamo affrontato un Napoli forte, con ottimi giocatori ma avremmo meritato di più. Dobbiamo imparare anche da queste serate dove la palla non vuole entrare e gli episodi non girano a nostro favore. Avremo dovuto mantenere la calma quando eravamo in superiorità numerica. Un giocatore dell’esperienza di Lucas Leiva sicuramente non doveva reagire in quel modo, ma non era mai successo in tutti questi anni. Si è visto fischiare un fallo inesistente. Correa era fermo dalla partita di Brescia per un problema al polpaccio, è rientrato ha giocato quaranta minuti buoni, domenica sicuramente ci darà una mano per fare un grandissimo derby“.

Mister Inzaghi interviene poi in conferenza stampa: “Il primo errore è dell’arbitro perchè il fallo non c’era, ma Leiva sa di aver sbagliato, noi comunque avremmo meritato un altro risultato. Purtroppo non andremo in semifinale, complimenti al Napoli che in una situazione non semplice ha fatto un’ottima gara. Volevamo la semifinale, non ce l’abbiamo fatta ed è difficile da accettare per quanto visto in campo. Forse all’Olimpico avremmo meritato il pareggio, qui qualcosa in più. Correa? Sappiamo quanto è importante per noi; aveva fatto solo due allenamenti con noi, ma stasera ha fatto bene. Ora recuperiamo le fatiche. C’è dispiacere, perché questa manifestazione per noi rappresenta tanto. Il tempo dirà se saremo insieme a Juve ed Inter, io stasera pensavo solamente a questa gara. Il Napoli ha fatto bene negli ultimi anni, stasera erano davanti al loro pubblico, ma noi abbiamo fatto bene“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: