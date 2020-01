Lazio, Parolo: “Imponiamo il nostro gioco”

Al termine della gara di Coppa Italia persa 1-0 contro il Napoli ai microfoni della Rai è intervenuto Marco Parolo: “Per noi era importante venire qui a Napoli e fare la partita, dimostrare di giocare con questo spirito. Domenica affronteremo il derby e sappiamo quello che vale. Le partite che abbiamo fatto in Europa mi ricordano quella di stasera. Non abbiamo concretizzato. Con il Celtic potevamo vincere. Quest’anno siamo più concreti in campionato che nelle coppe. Stiamo facendo un percorso di crescita. Abbiamo creato un gruppo che si è costruito negli anni, dal mister allo staff alla la società. Stiamo facendo dei piccoli passi, sono sei anni che sono qui sei e stiamo costruendo tutto passo dopo passo con un unico intento“.

Il centrocampista interviene poi ai microfoni di Lazio Style Radio: “Creiamo tanto e concretizziamo poco, questo accade in coppa. Leiva? Si gira mentre commenta e probabilmente non parlava con l’arbitro, ma ce l’aveva con la situazione o con lui stesso. L’errore dell’arbitro in questi casi è di voler pareggiare i conti. Comunque siamo stati bravi, anche se la palla non entrava. Derby? Sappiamo cosa significa per noi, per il popolo laziale e per la classifica: siamo una squadra che gioca ed impone il suo gioco, cercheremo di farlo anche domenica. Stasera anche in 10 contro 10 abbiamo tenuto il campo, ora lavoriamo per il derby che è una gara a cui teniamo tanto“.

