Luiz Felipe nel pre gara: “Serve la gara perfetta per andare in semifinale”

Nel pre gara di Napoli-Lazio ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel Luiz Felipe: ” Questa competizione ha portato tante soddisfazioni come la supercoppa e la finale all’Olimpico contro l’Atalanta. Per andare avanti oggi serve una grande partita, una gara perfetta per andare in semifinale. Non è facile affrontare il Napoli due volte in pochi giorni, già con la Juventus è successo. Serve tenere alta la tensione, la concentrazione al massimo e dobbiamo fare una grande gara. Il Napoli non vive un gran momento, ma sappiamo che è una grande squadra con giocatori forti e quindi dobbiamo fare attenzione perchè da un momento all’altro torneranno a vincere. Speriamo non oggi, dobbiamo stare attenti e fare la partita perfetta“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: