Moggi: “La Lazio sta acquisendo continuità, può entrare nella lotta Scudetto”

La Lazio continua la sua cavalcata in campionato frutto delle ultime 11 vittorie consecutive. Una striscia fenomenale che ha permesso ai biancocelesti di prendersi la terza piazza in solitaria potendo anche gettare uno sguardo alla vetta. Del momento dei ragazzi di Inzaghi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “la Juve rimane la favorita per la vittoria del campionato, ma va detto che Atalanta e Lazio giocano meglio di lei. L’Inter ritengo sia la maggiore antagonista, ma sarà un combattimento complicato con la Lazio che può entrare nella lotta. Se dovesse ottenere i tre punti anche nel recupero con l’Hellas Verona, scavalcherebbe i nerazzurri. I biancocelesti stanno acquisendo continuità, disputando delle prestazioni eccellenti”.

