MOVIOLA – Massa crea il rosso per Leiva, dubbio il suo metro di giudizio

Partita da dentro o fuori. Al San Paolo di Napoli si gioca il quarto di finale di Coppa Italia. Chi vince va direttamente in semifinale. Il direttore di gara è Massa e il compito che gli spetta non è affatto semplice fin da subito. Al 7′ minuto Hysaj cerca il rinvio dopo la sponda di Immonile, ma Caicedo lo anticipa. L’albanese colpisce il corpo dell’attaccante e l’arbitro decreta il calcio di rigore, conseguente ammonizione per il terzino. Ampia polemica al 18′. Sinistro da fuori di Hysaj, Acerbi devia ma il braccio è attaccato al corpo e la Lazio riparte. Palla a Immobile, ancora Hysaj lo atterra. Massa estrae il secondo giallo e lo manda fuori. Corretta la visione su Acerbi. Ma la superiorità numerica dei biancocelesti dura solo 6 minuti. Milinkovic scivola, ne approfitta Zielinski che viene recuperato da Leiva. L’intervento è corretto e sul pallone, ma l’arbitro fischia fallo ed sventola il giallo. Il brasiliano non ci sta e protesta mandandolo dove tutti sappiamo. Massa la prende male e manda negli spogliatoi anche lui con il rosso diretto, senza estrarre il secondo giallo. Da regolamento è corretto il rosso per le eccessive proteste. La ripresa è più tranquilla. Al 63′ Immobile viene premiato da un rimpallo tra Milinkovic e la difesa. Il piattone batte Ospina sul secondo palo, ma l’assistente sventola il fuorigioco, confermato dal Var. Non gira bene alla Lazio questa sera. Al minuto 88 Lazzari da fuori colpisce il palo, Acerbi raccoglie e segna ma c’è ancora fuorigioco. Questa sera la fortuna della Lazio è rimasta a Roma.

