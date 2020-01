PAIDEIA | Lazio Primavera, Andrea Marino in clinica per le visite mediche | FOTO

Nel pieno del mercato invernale è arrivato un rinforzo per la Lazio Primavera. Si tratta di Andrea Marino, che si trova a Roma per svolgere le consuete visite mediche di rito. L’approdo del giocatore, arrivato dal Rieti ma di proprietà della Salernitana, era stato già ufficializzato nei giorni scorsi dal club capitolino. Il centrocampista classe 2001 si è recato in clinica questa mattina.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: