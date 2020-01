Petkovic tra Lazio e nazionale: “La matematica dice che può vincere il campionato. Italia favorita nel nostro gruppo e nel torneo”

Si avvicinano gli Europei con l’Italia che si presenta in gran forma dopo un girone di qualificazione dominato. Una nazionale ricostruita da Roberto Mancini che in attacco si affida ai gol di Immobile, capocannoniere della Serie A in una Lazio magnifica. Del momento dei biancocelesti e della nazionale azzurra ha parlato, a margine del Premio Gianni Brera, l’ex tecnico biancoceleste Vladimir Petkovic: “Seguo la Lazio. Stanno giocando molto bene, e non da poco, e hanno ottenuto fiducia e una costanza importantissima. Grazie a questa posizione in classifica fanno vedere tutto il loro valore. La matematica dice che la Lazio può vincere il campionato. Credo possa combattere, ha una partita da recuperare e può accorciare ancora di più. Sarà la terza incomoda che può diventare pericolosa. Inzaghi è un allenatore importante che ottiene risultati. Insieme a Tare e Lotito stanno mettendo in attimo delle grandi cose. In rosa ci saranno calciatori fortissimi e anche l’età media si è abbassata rispetto al passato. Giocando insieme da varie stagioni tutti i calciatori sono migliorati“.

Poi sulla nazionale: “L’Italia è la squadra favorita nel nostro gruppo e nel complesso del torneo. Nell’ultimo periodo sta facendo benissimo, ha tanti margini di crescita e giovani interessanti. Noi comunque saremo pronti“.

