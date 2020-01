Napoli, Gattuso: “Ci siamo rialzati ma ora dobbiamo restare in piedi. Guardiamo ancora la classifica”

Al termine della vittoria per 1-0, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la partita e il momento della sua squadra: “Venivamo da un periodo brutto, abbiamo giocato contro una squadra forte. Non è un caso se questa squadra portava a casa questi risultati, è una squadra in forma è molto forte. Siamo stati sia fortunati che sfortunati, ma comunque abbiamo avuto grande spirito e siamo stati bravi. Spero di riuscire a tenere fino alla fine questa mentalità, in questo momento bisogna pensare partita dopo partita. Sono arrivati nuovi giocatori e dobbiamo recuperarne altri. Ripeto, bisogna pensare partita dopo partita. La classifica è molto difficile per noi. Credo che Elmas abbia fatto una buonissima partita. La Lazio è devastante quando ti spinge negli ultimi 20-25 metri. Noi abbiamo fatto anche degli errori ad esempio con Luperto, però la squadra si è comportata bene. Sono bravi ragazzi che si mettono a disposizione e si sacrificano. Anche Demme è un giocatore molto importante, non è un caso che è stato per molti anni capitano del Lipsia, ha esperienza. Anche Lobotka stava giocando molto bene. Bisogna fare inserire i nuovi acquisti e recuperare gli infortunati, la squadra ha un grande valore. Dobbiamo avere fame, non avere mai la pancia piena e pensare partita dopo partita. Non è la nostra prima vittoria importante, ma dopo ogni grande vittoria si è sempre seduta e fermata. Ora dobbiamo essere bravi a restare in piedi. Oggi si è visto il veleno nel nostro atteggiamento, i giocatori non hanno pensato ognuno al proprio orticello, ma hanno messo una pezza sugli errori del compagno. A me tocca dare serenità all’ambiente, la piazza è molto difficile e il momento molto complicato. La squadra sa come ragiono. La settimana scorsa sono rimasto stupito in negativo dalla prestazione. Contro Lazio e Inter in campionato abbiamo fatto bene, contro la Fiorentina invece siamo stati imbarazzanti e non me lo aspettavo neanche io. Il ritiro l’hanno deciso i giocatori, non io. Io ho solo detto che le scelte di campo le faccio io. Con la fiorentina siamo sprofondati, però poi bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose. Qualcosina ce la siamo detti. In una squadra bisogna parlare, è come una famiglia, ma siamo in 40-50 persone. Bisogna dirsi le cose in faccia perché rappresentiamo una società importante e non possiamo permetterci di fare le figuracce che abbiamo fatto fino a oggi. Anche a me è successo che dopo 8-9 anni di buoni risultati subentra l’amicizia vera, io penso che in una squadra unita tante cose è meglio non tenersele per se. Si deve cercare di lavorare con serenità. Adesso c’è un’altra coppa, c’è la Champions contro il Barcellona. Noi dobbiamo recuperare tanti giocatori e pensare soprattutto al campionato che è la priorità. Dobbiamo recuperare molti punti che abbiamo perso nel percorso. Dedico questa serata e questa vittoria a chi mi ha dato l’opportunità di allenare questa squadra e a chi mi è stato vicino in questi momenti di difficoltà.” L’allenatore poi ha proseguito in conferenza stampa l’analisi sulla squadra: “Recuperati gli infortunati si può credere in qualcosa di più, ci si può rialzare in classifica. Questa è una squadra fortissima, in questi due anni era una squadra incredibile, tutt’ora si vede la qualità. Dobbiamo tornare a essere squadra, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire. Non si può giocare sempre di fioretto. È giusto il fioretto quando abbiamo la palla, ma è giusto anche mettere il coltello fra i denti, bisogna chiudere gli spazi, raddoppiare, coprire la palla. Sono felice di allenare questa squadra perché è una squadra forte, ma oggi valiamo i 24 punti che abbiamo in classifica. Dobbiamo giocare per come valiamo. Non possiamo pensare di giocare come se fossimo secondi in classifica. Io penso che i miei giocatori non si divertano a stare in tribuna, vorrebbero giocare. Con il tempo recuperiamo tutti, sicuramente Maksimovic rientrerà in gruppo domani o dopodomani. Koulibaly domani farà ennesima risonanza per vedere se è migliorato. Mertens ha cominciato a recuperare ma sente ancora fastidi mentre Allan è ancora a riposo. Recupereremo tutti i giocatori e ritroveremo una rosa di qualità.”

