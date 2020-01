Per Lei Combattiamo QUARTI COPPA ITALIA | NAPOLI-LAZIO 1-0 (2′ Insigne) QUARTI COPPA ITALIA | NAPOLI-LAZIO 1-0 (2′ Insigne) Follow me o napol QUARTI COPPA ITALIA NAPOLI-LAZIO 21/01/2020 ore 20:45 STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI | RAI1





PARTITI! Il calcio d’inizio, affidato ai padroni di casa, da il via ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

Il calcio d’inizio, affidato ai padroni di casa, da il via ai Quarti di Finale di Coppa Italia. 2′ – Napoli in vantaggio! Percussione di Lorenzo Insigne che entra in area di rigore saltando Luiz Felipe e, a tu per tu con Strakosha, insacca per il vantaggio dei padroni di casa.

Percussione di Lorenzo Insigne che entra in area di rigore saltando Luiz Felipe e, a tu per tu con Strakosha, insacca per il vantaggio dei padroni di casa. 8′ – CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!! Dopo la conclusione di Milinkovic da fuori area, il cross di Lazzari arriva in area per Immobile che allunga per Caicedo, ma viene anticipato a gamba tesa da Hysaj che viene ammonito dall’arbitro Massa.

Dopo la conclusione di Milinkovic da fuori area, il cross di Lazzari arriva in area per Immobile che allunga per Caicedo, ma viene anticipato a gamba tesa da Hysaj che viene ammonito dall’arbitro Massa. 10′ – RIGORE SBAGLIATO DA CIRO IMMOBILE! L’attaccante biancoceleste scivola mentre calcia dagli undici metri e manda il pallone sopra la traversa. Si rimane sul risultato di 1-0 per il Napoli.

L’attaccante biancoceleste scivola mentre calcia dagli undici metri e manda il pallone sopra la traversa. Si rimane sul risultato di 1-0 per il Napoli. 14′ – OCCASIONE LAZIO! Scatto di Lazzari sulla destra che pesca in area di rigore Immobile, il colpo di testa del numero 17 biancoceleste termina largo.

Scatto di Lazzari sulla destra che pesca in area di rigore Immobile, il colpo di testa del numero 17 biancoceleste termina largo. 15′ – AMMONIZIONE LAZIO! Acerbi ferma Milik mentre ripartiva, Massa lo sanziona con il cartellino giallo.

Acerbi ferma Milik mentre ripartiva, Massa lo sanziona con il cartellino giallo. 19′ – CARTELLINO ROSSO PER HYSAJ, NAPOLI IN 10! Ripartenza della Lazio con Immobile che viene fermato in modo falloso da Hysaj a centrocampo, Massa dopo qualche secondo lo ammonisce ed, essendo già ammonito, viene espulso.

Ripartenza della Lazio con Immobile che viene fermato in modo falloso da Hysaj a centrocampo, Massa dopo qualche secondo lo ammonisce ed, essendo già ammonito, viene espulso. 22′ – Prima sostituzione per il Napoli: esce il neo acquisto Lobotka, al suo posto entra il difensore Luperto.

25′ – CARTELLINO ROSSO PER LEIVA, ANCHE LA LAZIO IN 10! Fallo dubbio di Leiva a centrocampo su Zielinski, Massa ammonisce Leiva che per protesta viene poi sanzionato con il cartellino rosso.

Fallo dubbio di Leiva a centrocampo su Zielinski, Massa ammonisce Leiva che per protesta viene poi sanzionato con il cartellino rosso. 35′ – Prova ad essere pericolosa la Lazio con Immobile che viene servito in area di rigore da Milinkovic, il suo tiro però viene contrastato da Manolas che rimane a terra dolorante.

45′ – Massa concede tre minuti di recupero.

FINE PRIMO TEMPO! Succede di tutto nel primo tempo a Napoli, con il vantaggio dei padroni di casa firmato Insigne, successivamente l’errore dal dischetto di Immobile, prima delle due espulsioni, una per parte. Al riposo sul risultato di 1-0 per il Napoli.

Succede di tutto nel primo tempo a Napoli, con il vantaggio dei padroni di casa firmato Insigne, successivamente l’errore dal dischetto di Immobile, prima delle due espulsioni, una per parte. Al riposo sul risultato di 1-0 per il Napoli. INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio da entrambe le parti, palla alla Lazio e riprende il gioco.

Nessun cambio da entrambe le parti, palla alla Lazio e riprende il gioco. 51′ – Si affacciano i biancocelesti nell’area di rigore del Napoli: Immobile tenta la conclusione dal limite ma il tiro è debole e termina tra le braccia di Ospina.

54′ – PRIMA SOSTITUZIONE LAZIO! Esce il numero 20 Felipe Caicedo, al suo posto torna in campo dopo il problema al polpaccio Joaquin Correa.

Esce il numero 20 Felipe Caicedo, al suo posto torna in campo dopo il problema al polpaccio Joaquin Correa. 58′ – Ancora Lazio in avanti: questa volta è Correa che, servito da Immobile, tenta il tiro ma anche questa volta Ospina para senza problemi.

61′ – Ancora Lazio: calcio d’angolo lungo di Correa per Immobile, il numero 17 biancoceleste però la colpisce male e non trova lo specchio della porta.

63′ – Ciro Immobile aveva trovato il pareggio con un bel tiro al volo, ma l’assistente dell’arbitro segnala fuorigioco ed il gol non viene convalidato.

65′ – OCCASIONE LAZIO! Correa servito da Milinkovic entra in area di rigore, ma il suo destro potente finisce alto sopra la traversa.

Correa servito da Milinkovic entra in area di rigore, ma il suo destro potente finisce alto sopra la traversa. 67′ – Secondo cambio per il Napoli: entra in campo Elmas che prende il posto del numero 7 azzurro Callejon.

69′ – SECONDO CAMBIO PER LA LAZIO! Lascia in campo Stefan Radu, al suo posto entra Patric.

Lascia in campo Stefan Radu, al suo posto entra Patric. 70′ – Occasione Napoli! Padroni di casa vicini al raddoppio con Milik che, di testa, colpisce il palo con Strakosha impreciso nel tentativo di parata.

75′ – ULTIMO CAMBIO PER LA LAZIO! Esce il Capitano Senad Lulic, al suo posto entra in campo Jony.

Esce il Capitano Senad Lulic, al suo posto entra in campo Jony. 76′ – Ultimo cambio anche per il Napoli: anche qui lascia il campo il Capitano, Lorenzo Insigne, al suo posto Gattuso rinforza il centrocampo con Fabian Ruiz.

83′ – SUPER OCCASIONE LAZIO! Traversa di Ciro Immobile che, servito dal solito Milinkovic, non riesce a trovare il gol del pareggio.

Traversa di Ciro Immobile che, servito dal solito Milinkovic, non riesce a trovare il gol del pareggio. 85′ – Palo di Mario Rui: anche il Napoli vicino al gol con il portoghese ex Roma che dalla distanza colpisce in pieno il legno.

88′ – PALO DI LAZZARI!!! Dopo una deviazione colpisce il palo l’esterno della Lazio, mentre sulla ribattuta Acerbi mette dentro ma ancora una volta viene segnalato fuorigioco.

Dopo una deviazione colpisce il palo l’esterno della Lazio, mentre sulla ribattuta Acerbi mette dentro ma ancora una volta viene segnalato fuorigioco. 90′ – Concessi dall’arbitro cinque minuti di recupero.

91′ – ALTRA OCCASIONE LAZIO! Cross di Jony in area di rigore a trovare Parolo che gira di testa, ma il pallone esce di poco al lato del palo.

Cross di Jony in area di rigore a trovare Parolo che gira di testa, ma il pallone esce di poco al lato del palo. 95′ – TRIPLICE FISCHIO! Il Napoli batte 1-0 una sfortunata Lazio nel secondo tempo, e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Il gol decisivo è stato di Lorenzo Insigne. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

