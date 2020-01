Zeman a 360 gradi sulla Lazio: “Al momento è la seconda squadra del campionato. Vincendo aumenta la convinzione”

Un terzo posto in solitaria con vista sulla vetta coronato con il trionfo in Supercoppa Italiana. La Lazio non smette più di stupire e giorno dopo giorno continua a ricevere elogi da ogni parte. L’ultimo ad elogiare il gruppo di Inzaghi è stato l’ex tecnico biancoceleste Zdenek Zeman che, attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha dichiarato: “Al momento la Lazio è la seconda squadra del campionato, se battono l’Hellas Verona nel recupero guadagnano il secondo posto divenendo i primi inseguitori. Considerando che hanno già vinto due volte contro la Juventus credo abbiamo più chance al momento. Ai biancocelesti mancava il fattore della continuità, seppure non sia normale ottenere undici successi consecutivi di cui molti a tempo scaduto. Eppure ci sono riusciti e vincendo aumenta la convinzione e la determinazione per giocarsi qualcosa. La Lazio anche la corsa stagione metteva in mostra un bel gioco, ma poi sono accaduti dei cali improvvisi che hanno impedito di combattere per qualcosa di importante. Ad oggi questi cali non si sono ripresentati e la squadra va prosegue consapevole di poter raggiungere qualcosa di importante. A me piacciono tutti e tre i centrocampisti della Lazio centrocampo delle prime perchè insieme giocano bene facendo cose importanti. Luis Alberto è bravo. L’anno passato spesso non ha giocato bene, non so se dipendesse dal fatto che non avesse voglia o se voleva partire e ciò lo ha portato a disputare un brutto campionato. In questo campionato sta invece dimostrando quanto fatto messo in mostra due stagioni fa“.

