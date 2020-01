Zoff incensa la Lazio: “Sta dimostrando un gran senso di maturità. Derby match aperto”

Dino Zoff, un portiere, allenatore e presidente mai banale nelle dichiarazioni. L’ex capitano della nazionale, in una lunga intervista rilasciata a Sportface.it, ha elogiato il cammino della Lazio e del suo bomber Ciro Immobile chiosando con una battuta sul derby di domenica prossima: “La Lazio sta mettendo in mostra delle cose magnifiche ed Inzaghi è stato bravissimo nel dar vita a ciò. Immobile sta facendo molto bene e la squadra sta dimostrando di possedere un grande senso di maturità. Ognuno sta giocando al meglio nella propria posizione. Luis Alberto è un giocatore con molta classe. La società con il Direttore Sportivo Tare stanno gestendo il tutto al meglio. Credo che adesso l’importante per la Lazio sia raggiungere l’approdo in Champions League. Deve insistere nel fare bene e ritengo che faranno tutto ciò che potranno. Il derby è un match aperto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: