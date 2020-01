Canigiani: “Per il derby ancora pochi biglietti disponibili in Distinti”

Il derby si avvicina e sale sempre più l’attesa in casa Lazio. A fare il punto sui tagliandi disponibili per i sostenitori biancocelesti ci ha pensato, attraverso le frequenze di Lazio Style Radio, il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: “Nei giorni scorsi erano ancora disponibili circa duemila biglietti in Distinti. Ci auguriamo che i numeri siano diminuiti. Ci sarà una bellissima cornice di tifosi laziali. Ricordo che è necessario recarsi presso le ricevitorie del circuito Viva Ticket indicate dalla Roma. Tra poco verranno rese note le indicazioni per il match Lazio – Spal, come le date del tour per la Supercoppa nei negozi. La riapertura della campagna abbonamenti ha aggiunto un’ottima percentuale, ci aspettavamo ciò e speriamo che il trend possa consolidarsi nella prossima stagione. Per Lazio – Verona si potrà approfittare dei coupon natalizi anche se la partita è stata rimandata, valgono come dei tagliandi già acquisiti”.

