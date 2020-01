FORMELLO – Testa al derby: differenziato per Luis Alberto e Marusic, a riposo Immobile e Correa

E’ scattata ufficialmente oggi pomeriggio alle 15 la settimana che porterà al derby. La Lazio è scesa in campo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Napoli per il consueto lavoro di scarico. Sul terreno di gioco si sono visti per una seduta tecnica le riserve di ieri a cui si è aggiunto inevitabilmente Lucas Leiva e il primavera Gustavo Cipriano. Il resto della truppa, composta da Caicedo, Luiz Felipe, Milinkovic, Parolo, Radu, Lazzari, Lulic e Acerbi, ha effettuato una corsa blanda insieme al Prof. Ripert. Riscaldamento con i compagni per Correa che poi è rientrato negli spogliatoi per fare fisioterapia e massaggi dove ha trovato Ciro Immobile. La punta napoletana sta recuperando le energie dopo i tanti minuti spesi nelle ultime gare e si riaggregherà al gruppo da domani. La notizia più confortante arriva però da Luis Alberto che è sceso in campo ad allenamento iniziale per una corsa intorno al perimetro di gioco, non ha mai forzato un’accelerazione ma non dava segnali di sofferenza nemmeno quando correva insieme al pallone. Dopo di che lo spagnolo si è fermato per parlare con Inzaghi e Ripert per poi rientrare negli spogliatoi. Lavoro differenziato anche per Marusic che spera di rientrare almeno nell’elenco dei convocati contro i giallorossi. Ancora assenti ovviamente Lukaku e Cataldi. A bordo campo ha assistito all’allenamento la tv nazionale cinese che sta realizzando uno speciale sul derby che cade proprio pochi giorni dopo il capodanno cinese.

