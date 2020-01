Ghirelli, Pres. Lega Pro sulla multa di Lotito ai tifosi: “Operazione che va guardata e imitata”

Una innovativa quella del presidente della Lazio Claudio Lotito che nei giorni passati ha chiesto i danni ai tifosi generatori con le loro azioni hanno dato vita a squalifiche e sanzioni per il club. Un’ iniziativa accolto con piacere da molti tra cui il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha voluto evidenziare come i gesti errati dei tifosi vadano colpiti senza pietà, senza però dimenticare di mettere in campo valori e solidarietà per far crescere la lotta al razzismo. In tal senso, Ghirelli ha continuato dichiarando come l’azione di Lotito sia stata connotata di alto valore innovativo ed in tal senso da guardare ed imitare. Lo riporta il portale online de Il Corriere dello Sport

