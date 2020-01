Juventus-Roma, Fonseca: “La Lazio non gioca così, dobbiamo lavorare. Spero di recuperare qualche giocatore”

Al termine della gara contro la Juventus in Coppa Italia persa per 3-1, Fonseca ha parlato nel post partita toccando anche il tema Lazio, che i giallorossi affronteranno domenica prossima nel Derby della Capitale. Ecco le sue dichiarazioni.

Alla vigilia aveva detto che sarebbe stato importante non ripetere gli errori della partita a Roma. Come pensa di rimediare per il derby?

“Sono due partite diverse. La Lazio non gioca così. Dobbiamo lavorare per il momento dove perdiamo palla perché abbiamo preso gol in contropiede. E’ l’aspetto su cui lavorare”.

Cosa dovrà mettere la Roma nel derby?

“Io devo dire che abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 30 metri. La squadra deve pensare alla prossima e avere fiducia. La mia preoccupazione principale è recuperare i giocatori e lavorare per poter lottare con la Lazio”.

