Lecce, Mancosu: "Scudetto? La Lazio è una mina vagante"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, colui che con i suoi gol ha fermato a Lecce le prime due della classe, Marco Mancosu dice la sua sullo scudetto. Il centrocampista di Liverani vede favorite Juve ed Inter per il titolo finale, inserisce però anche la Lazio nella corsa, considerandola una mina vagante.

