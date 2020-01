Leggo | Derby Lazio-Roma domenica alle 18, modifica circolazione già dalla mattina

Domenica, dalle 18, allo stadio Olimpico, derby Roma-Lazio, nella seconda giornata di ritorno per il campionato di serie A. Giallorossi e biancocelesti si sidano ai vertici della classiica e la Questura prevede una grande partecipazione di tifosi. Sin dal mattino, sono previsti divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico e posteggi dedicati (l’area di piazzale Clodio per i tifosi della Roma e di viale della XVII Olimpiade e viale Tor di Quinto per i tifosi della Lazio). Dalle 15 sono anche possibili temporanee chiusure al trafico dei lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan, Ponte Duca d’Aosta, viale del Ministero degli Affari Esteri, piazzale Maresciallo Giardino e alcuni tratti di viale Tor di Quinto e lungotevere Maresciallo Diaz. Per raggiungere l’area del Foro Italico, i tifosi delle due squadre potranno utilizzare il tram 2 e altre 14 linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Leggo

