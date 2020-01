“Marione” in vista del derby augura una frattura ad Immobile

Pochi giorni e sarà derby. Come da tradizione a fare da contorno ecco gli sfottò tra le tifoserie che colorano la capitale ed accendono il derby. Talvolta, però si va oltre come accaduto ieri sera da parte del noto speaker giallorosso “Marione” di radio Centro Suono Sport che in vista del match di ieri sera ha augurato una “piccola” frattura al perone capace di tenere lontano dal campo per qualche mese Ciro Immobile. Il capocannoniere della Serie A fa paura tramutando lo sfottò in auspici di cattivo gusto.

