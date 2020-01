Per Lei Combattiamo Napoli-Lazio, boom di ascolti per la Rai Napoli-Lazio, boom di ascolti per la Rai Follow me La Coppa Italia comanda gli ascolti della prima serata televisiva portando in alto la Rai. Il match del San paolo di ieri sera tra Napoli e la Lazio è stato visto, infatti, da oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 21,5 %. Si tratta del miglior risultato ottenuto da una gara di Coppa Italia in questa stagione davanti a Juventus-Udinese (18,2 %) e Inter-Cagliari (16,3 %). Lo riporta Calcioefinanza.it Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

