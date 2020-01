Napoli-Lazio, espulsione Leiva: le sue parole pubblicate su Instagram e l’hashtag #Noneramaifallo

Dopo pochi minuti di superiorità numerica, la Lazio si ritrova in dieci per la giusta espulsione di Lucas Leiva, che viene ingiustamente ammonito per un fallo inesistente. La Lazio avrebbe potuto sfruttare questo vantaggio ma purtroppo si è dovuta arrendere alla sfortuna e al Napoli che con il gol di Insigne passa il turno e accede alle semifinali di Coppa Italia.

“Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio. #forzalazio #noneramaifallo”

Visualizza questo post su Instagram Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio. #forzalazio #noneramaifallo Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas) in data: 22 Gen 2020 alle ore 4:14 PST

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: