Post Napoli-Lazio, le parole di Di Lorenzo: “Abbiamo meritato il passaggio di turno”

Al termine del match tra Napoli e Lazio, che ha visto vincere di misura i partenopei per 1-0, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Oggi abbiamo ritrovato il pubblico e quando il San Paolo è pieno fa tutto un altro effetto. Siamo molto contenti, spero che anche domenica lo stadio sarà pieno perché quando lo stadio è così è perfetto. Abbiamo vinto perché sapevamo come giocano, sapevamo che cercano combinazioni lì avanti e che giocano molto vicini. Noi dovevamo restare stretti e contenerli. Penso che abbiamo fatto tutti una grande partita, ci siamo difesi e abbiamo cercato le ripartenze. Abbiamo fatto veramente bene e abbiamo meritato di passare. Anche la Lazio ha fatto occasioni ma siamo contenti di essere passati. I nuovi arrivati si sono presentati bene. Avevamo giocato bene anche con Inter e Lazio in campionato, ma abbiamo pagato errori individuali. Con la Fiorentina invece non abbiamo gioca bene. Questa sera abbiamo fatto molto bene e abbiamo raggiunto meritatamente il passaggio del turno. Siamo molto contenti perché questa è una competizione a cui teniamo e in cui vogliamo arrivare più infondo possibile.”

