PRIMAVERA | Dopo l’arrivo di Andrea Marino, la Lazio ‘prova’ un giovane albanese

Non si ferma il mercato di riparazione per la Lazio Primavera. Dopo l’addio di De Angelis in direzione Cosenza e l’arrivo dalla Salernitana di Andrea Marino, la dirigenza biancoceleste vuole rinforzare ulteriormente l’organico di Leonardo Menichini, reduce da un pesante k.o. per quattro a uno con il Genoa. Come appreso dalla nostra redazione, a Formello è arrivato per un periodo di prova il giovane centrocampista Astrict Rama. L’albanese classe 2001, che con la nazionale Under 17 ha collezionato due presenze ed una rete, ha un passato nei settori giovanili di Olympiakos e AEK Atene vestendo attualmente la maglia del Pas Perveza, formazione militante nella terza serie greca con cui ha collezionato attualmente 5 presenze non riuscendo però mai ad andare a segno. Giovane dai trascorsi interessanti proverà a sfruttare la “vacanza romana” per rilanciarsi nel calcio che conta. La Lazio prende tempo, ma il campionato non dà tregua e domenica è in programma un scontro salvezza con il Sassuolo.

