Romania, il ct Radoi pronto a parlare con Radu

Stefan Radu e la Romania, un rapporto d’amore interrotto dalla carta d’identità dell’esterno laziale che ha dichiarato di non riuscire a far fronte ai vari impegni. La passione per la maglia della nazionale è rimasta però da sempre intatta e così il ct Mirel Radoi, attraverso Telekomsport, ha affermato che parlerà con il numero 26 biancoceleste per provare a convincerlo a tornare a rappresentare il suo paese. Tentar non nuoce, seppure le possibilità di rivedere Radu con la maglia rumena appaiono minime.

